Збірна України – збірна Німеччини: онлайн-трансляція

Збірна України з футзалу зустрінеться з національною командою Німеччини в четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2026.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 18:45 за Києвом.

У першій грі відбіркового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.

Третій поєдинок кваліфікації бронзові призери чемпіонату світу провели також проти Німеччини. Гра завершилася з рахунком 5:3 на користь української національної команди.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.