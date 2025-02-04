Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України – збірна Німеччини: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 4 лютого 2025, 00:51
Збірна України з футзалу
Збірна України з футзалу
Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу зустрінеться з національною командою Німеччини в четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2026.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 18:45 за Києвом.

Читайте також :
Визначився фаворит матчу Україна – Німеччина у кваліфікації Євро-2026

У першій грі відбіркового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.

Третій поєдинок кваліфікації бронзові призери чемпіонату світу провели також проти Німеччини. Гра завершилася з рахунком 5:3 на користь української національної команди.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.

Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу

Косенко: Через 5-6 років Німеччина стане проблемою для будь-якої збірної
Визначився фаворит матчу Україна – Німеччина у кваліфікації Євро-2026
Збірна України – збірна Німеччини: де дивитися матч відбору на Євро-2026
Збірна України здолала Німеччину у відборі на Євро-2026
Збірна України назвала стартовий склад на матч з Німеччиною

Останні новини