Кривонос фінішувала у топ-20 спринта на Кубку IBU

Українська біатлоністка Анна Кривонос замкнула топ-20 спринта на шостому етапі Кубку IBU в італійському Ріднаун/Валь Ріданна.

Окрім неї, з представниць України в заліковій зоні фінішувала лише Олександра Меркушина – 32 місце. Ксенія Приходько та Лілія Стеблина навіть не пробилися в гонку переслідування, яка відбудеться у п’ятницю, 7 лютого.

Перемогу здобула француженка Вольдія Гальмас Полен, яка випередила свою партнерку по команді Полу Боте та норвежку Марте Йохансен.

Підсумкові результати:

Вольдія Ґальмас Полен (Франція) (0+0) 20:11,3 Пола Боте (Франція) (1+0) +16,3 Марте Кракстад Йохансен (Норвегія) (0+0) +36,4

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20. Анна Кривонос (Україна) (0+1) +1:42,5

32. Олександра Меркушина (Україна) (1+0) +2:06,0

43. Дарина Чалик (Україна) (1+1) +2:29,3

64. Ксенія Приходько (Україна) (1+1) +3:50,5

65. Лілія Стеблина (Україна) (0+4) +3:52,0

Раніше в чоловічому спринті 34-м став Артем Тищенко.