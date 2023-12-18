Трубін - найкращий гравець матчу Брага - Бенфіка за версією WhoScored і Sofascore

Український воротар отримав оцінки 8,2 та 8,4

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу 14-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (1:0).

Про це повідомляють аналітичні портали WhoScored та Sofascore

Український воротар отримав оцінки 8,2 та 8,4 - це найвищі бали у складі обох команд.

В активі українця 6 сейвів, 51 дотик до м’яча, 25 точних передач з 38 (66%), 3 винесення м’яча, 2 виграні верхові дуелі та 1 зароблений фол. Також він отримав жовту картку за затримку часу.

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