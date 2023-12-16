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Лок’єр пережив зупинку серця під час матчу з Борнмутом

Сьогодні 21:20 311 0
Лок’єр пережив зупинку серця під час матчу з Борнмутом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

Капітан Лутона Том Лок'єр під час матчу 17-го туру АПЛ проти Борнмута пережив зупинку серця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наш медичний штаб підтвердив, що капітан пережив зупинку серця на полі, але реагував у той момент, коли його виносили на ношах. Він отримав подальше лікування на стадіоні, за що ми ще раз дякуємо медичним бригадам з обох сторін.

Тома відправили до шпиталю, де, як ми можемо запевнити вболівальників, він у стабільному стані і проходить подальші тестування, його родина знаходиться поруч. Ми хотіли б подякувати всім за підтримку, турботу та теплі повідомлення для Локса", - йдеться у повідомленні.

Матч був перерваний за рахунку 1:1 у другому таймі. Сьогодні його не дограватимуть.

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