Лок’єр пережив зупинку серця під час матчу з Борнмутом

Джерело - Чемпіон.

Капітан Лутона Том Лок'єр під час матчу 17-го туру АПЛ проти Борнмута пережив зупинку серця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наш медичний штаб підтвердив, що капітан пережив зупинку серця на полі, але реагував у той момент, коли його виносили на ношах. Він отримав подальше лікування на стадіоні, за що ми ще раз дякуємо медичним бригадам з обох сторін.

Тома відправили до шпиталю, де, як ми можемо запевнити вболівальників, він у стабільному стані і проходить подальші тестування, його родина знаходиться поруч. Ми хотіли б подякувати всім за підтримку, турботу та теплі повідомлення для Локса", - йдеться у повідомленні.

Матч був перерваний за рахунку 1:1 у другому таймі. Сьогодні його не дограватимуть.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

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