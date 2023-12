Лок’єр пережив зупинку серця під час матчу з Борнмутом

Капітан Лутона Том Лок'єр під час матчу 17-го туру АПЛ проти Борнмута пережив зупинку серця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч був перерваний за рахунку 1:1 у другому таймі. Сьогодні його не дограватимуть.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



