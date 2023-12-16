Матч Борнмут - Лутон був зупинений через травму Лок'єра

Лікарі повідомили, що футболіст був при свідомості та реагував на подразники

Джерело - Чемпіон.

Матч 17-го туру АПЛ Борнмут - Лутон сьогодні, 16 грудня дограний не буде.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

На 59-й хвилині капітан Лутона Том Лок'єр ліг на газон в центрі поля. Матч був призупинений. Після цього його вирішили не відновлювати.

The Premier League match between Bournemouth and Luton has been abandoned due to a player medical incident.



Our thoughts are with Tom Lockyer and all players involved in today’s match. — Premier League (@premierleague) December 16, 2023

За інформацією від лікарів, футболіст був при свідомості та реагував на подразники. Іншої інформації про стан його здоров'я поки що немає.

У травні цьогоріч Лок'єр втрачав свідомість на полі у фіналі плей-оф за вихід в АПЛ. Тоді капітана замінили.

Після того випадку йому зробили операцію на серці, бо йому діагностували фібриляцію передсердь - стан, який може спричинити нерегулярну чи аномально швидку частоту серцевих скорочень.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!