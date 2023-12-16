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Матч Борнмут - Лутон був зупинений через травму Лок'єра

Лікарі повідомили, що футболіст був при свідомості та реагував на подразники
Сьогодні 19:53 639 0
Матч Борнмут - Лутон був зупинений через травму Лок'єра
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

Матч 17-го туру АПЛ Борнмут - Лутон сьогодні, 16 грудня дограний не буде.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

На 59-й хвилині капітан Лутона Том Лок'єр ліг на газон в центрі поля. Матч був призупинений. Після цього його вирішили не відновлювати. 

За інформацією від лікарів, футболіст був при свідомості та реагував на подразники. Іншої інформації про стан його здоров'я поки що немає.

У травні цьогоріч Лок'єр втрачав свідомість на полі у фіналі плей-оф за вихід в АПЛ. Тоді капітана замінили.

Після того випадку йому зробили операцію на серці, бо йому діагностували фібриляцію передсердь - стан, який може спричинити нерегулярну чи аномально швидку частоту серцевих скорочень.

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