Матч Борнмут - Лутон був зупинений через травму Лок'єра

Матч 17-го туру АПЛ Борнмут - Лутон сьогодні, 16 грудня дограний не буде.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

На 59-й хвилині капітан Лутона Том Лок'єр ліг на газон в центрі поля. Матч був призупинений. Після цього його вирішили не відновлювати.

The Premier League match between Bournemouth and Luton has been abandoned due to a player medical incident.



Our thoughts are with Tom Lockyer and all players involved in today’s match.