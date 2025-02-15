Треба ще трохи почекати: тренер Дженоа – про терміни відновлення Малиновського

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра поділився інформацією про терміни відновлення півзахисника Руслана Малиновського, наголосивши, що стан футболіста покращується.

Його слова наводить TUTTOmercatoWEB.

"Малиновському стало краще. Треба ще трохи почекати, тому що йому потрібно бути фізично готовими. Його стан покращується з кожним днем, і це добре", – наводить повідомив тренер.

Раніше стало відомо, що Руслан Малиновський незабаром може повернутися у заявку Дженоа.

Гравець завершує відновлення від травми. Українець травмувався у вересні 2024 року у матчі чемпіонату Італії проти Венеції (0:2). У хавбека було діагностовано вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки, після чого він переніс операцію.

У поточному сезоні на його рахунку 6 матчів за клуб, без результативних дій.