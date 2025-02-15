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Вихованець Шахтаря підписав контракт із польським клубом

Олексій Мурзак — 15 лютого 2025, 21:17
Вихованець Шахтаря підписав контракт із польським клубом
Владислав Скригун

Український захисник Владислав Скригун став гравцем Полонії.

Про це повідомила пресслужба польського клубу.

19-річний українець, який з середини січня брав участь у тренуваннях основної команди, за рішенням тренерського штабу буде виступатиме за другу команду.

Скригун – вихованець Шахтаря. Останні півроку провів у резерві чемпіона Латвії РФШ, де зіграв 3 матчі на рівні місцевої другої ліги.

Полонія представляє Першу лігу Польщі, наразі команда займає 9 сходинку в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Зоря орендує півзахисника Динамо Андрія Маткевича.

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