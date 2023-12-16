Челсі з Мудриком переграв Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелес вирвав нічию у Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 17-у туру англійської Прем'єр-ліги відбулося 3 матчі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 16 грудня
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Гріліш, 2:0 - 54 Льюїс, 2:1 - 76 Матета, 2:2 - 90+3 Олісе (пен)
Челсі - Шеффілд Юнайтед 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Палмер, 2:0 - 61 Джексон
Ньюкасл Юнайтед - Фулгем 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Майлі, 2:0 - 64 АЛьмірон, 3:0 - 82 Берн
Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і провів на полі 69 хвилин.
Зустріч Борнмут - Лутон було призупинено через страшну травму Тома Лок'єра.
Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:
19:30 Бернлі - Евертон
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