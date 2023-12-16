Челсі з Мудриком переграв Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелес вирвав нічию у Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ

Результати матчів 17-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 17-у туру англійської Прем'єр-ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

17 тур, 16 грудня

Манчестер Сіті - Крістал Пелес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Гріліш, 2:0 - 54 Льюїс, 2:1 - 76 Матета, 2:2 - 90+3 Олісе (пен)

Челсі - Шеффілд Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Палмер, 2:0 - 61 Джексон

Ньюкасл Юнайтед - Фулгем 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Майлі, 2:0 - 64 АЛьмірон, 3:0 - 82 Берн

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і провів на полі 69 хвилин.

Зустріч Борнмут - Лутон було призупинено через страшну травму Тома Лок'єра.

Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:

19:30 Бернлі - Евертон

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