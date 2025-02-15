Ентоні та Говард опинилися серед фіналістів на потрапляння до Зали слави баскетболу

Зала слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта під час зіркового вікенду НБА оголосила імена 17 фіналістів, які претендують потрапляння у клас 2025 року.

Про це повідомляє сайт НБА.

Фіналісти будуть висунуті на розгляд Комітету по відзнакам для обрання їх членами класу 2025 року. Новий клас буде оголошено в Сан-Антоніо 5 квітня, на Фіналі чотирьох NCAA.

У списку претендентів на клас-2025 потрапили Кармело Ентоні, Двайт Говард та олімпійська збірна США 2008 року.

Претенденти на потрапляння до зали слави баскетболу в 2025 році

Чоловіча олімпійська збірна США з баскетболу 2008 року;

Кармело Ентоні (гравець);

Денні Кроуфорд (суддя);

Біллі Донован (тренер);

Марк Фью (тренер);

Двайт Говард (гравець);

Маркес Джонсон (гравець);

Джеррі Велш (тренер);

Бак Вільямс (гравець);

Дженніфер Ейзі (гравець);

Сью Берд (гравець);

Сильвія Фаулз (гравець);

Майя Мур (гравець);

Моллі Болін (гравець);

Душан Івкович (тренер);

Міккі Арісон;

Таль Броуді.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами подій зіркового вікенду НБА 2025 року.