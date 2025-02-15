Ентоні та Говард опинилися серед фіналістів на потрапляння до Зали слави баскетболу
Кармело Ентоні
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Зала слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта під час зіркового вікенду НБА оголосила імена 17 фіналістів, які претендують потрапляння у клас 2025 року.
Про це повідомляє сайт НБА.
Фіналісти будуть висунуті на розгляд Комітету по відзнакам для обрання їх членами класу 2025 року. Новий клас буде оголошено в Сан-Антоніо 5 квітня, на Фіналі чотирьох NCAA.
У списку претендентів на клас-2025 потрапили Кармело Ентоні, Двайт Говард та олімпійська збірна США 2008 року.
Претенденти на потрапляння до зали слави баскетболу в 2025 році
- Чоловіча олімпійська збірна США з баскетболу 2008 року;
- Кармело Ентоні (гравець);
- Денні Кроуфорд (суддя);
- Біллі Донован (тренер);
- Марк Фью (тренер);
- Двайт Говард (гравець);
- Маркес Джонсон (гравець);
- Джеррі Велш (тренер);
- Бак Вільямс (гравець);
- Дженніфер Ейзі (гравець);
- Сью Берд (гравець);
- Сильвія Фаулз (гравець);
- Майя Мур (гравець);
- Моллі Болін (гравець);
- Душан Івкович (тренер);
- Міккі Арісон;
- Таль Броуді.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами подій зіркового вікенду НБА 2025 року.