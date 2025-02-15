Бохум здобув сенсаційну перемогу над Боруссією Д, Штутгарт програв Вольфсбургу в 22 турі Бундесліги
У суботу, 15 лютого, 5-ма матчами продовжився 22-й тур німецької Бундесліги з футболу.
Ігровий день стартував сенсаційною перемогою Бохума над Боруссією Дортмунд. Дублем за господарів відзначився Масурас.
В інших матчах Санкт-Паулі програв Фрайбургу, Боруссія Менхенгладбах переграла Уніон Берлін, а Штутгарт поступився Вольфсбургу.
Центральний матч туру буде зіграно о 19:30 за київським часом – Баєр в Леверкузені прийматиме Баварію. Наразі чинний чемпіон Німеччини відстає від "червоних" на 8 очок в турнірній таблиці, тож цей поєдинок сміливо можна називати "чемпіонським".
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
22 тур, 15 лютого
Бохум – Боруссія Д 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 33 Масусра, 2:0 – 35 Масурас
Санкт-Паулі – Фрайбург 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 88 Трой (аг)
Уніон Берлін – Боруссія М 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 10 Ульріх, 0:2 – 26 Кляйндінст, 1:2 – 63 Ілич
Штутгарт – Вольфсбург 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 72 Вольтеманде, 1:1 – 77 Томас, 1:2 – 83 Амура
- 19:30 Баєр – Баварія
Зазначимо, що тур стартував вчора поєдинок між Аугсбургом та РБ Лейпциг, який завершився неочікуваним для "биків" результатом.