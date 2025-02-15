Бохум здобув сенсаційну перемогу над Боруссією Д, Штутгарт програв Вольфсбургу в 22 турі Бундесліги

У суботу, 15 лютого, 5-ма матчами продовжився 22-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Ігровий день стартував сенсаційною перемогою Бохума над Боруссією Дортмунд. Дублем за господарів відзначився Масурас.

В інших матчах Санкт-Паулі програв Фрайбургу, Боруссія Менхенгладбах переграла Уніон Берлін, а Штутгарт поступився Вольфсбургу.

Центральний матч туру буде зіграно о 19:30 за київським часом – Баєр в Леверкузені прийматиме Баварію. Наразі чинний чемпіон Німеччини відстає від "червоних" на 8 очок в турнірній таблиці, тож цей поєдинок сміливо можна називати "чемпіонським".

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

22 тур, 15 лютого

Бохум – Боруссія Д 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Масусра, 2:0 – 35 Масурас

Санкт-Паулі – Фрайбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 88 Трой (аг)

Уніон Берлін – Боруссія М 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Ульріх, 0:2 – 26 Кляйндінст, 1:2 – 63 Ілич

Штутгарт – Вольфсбург 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Вольтеманде, 1:1 – 77 Томас, 1:2 – 83 Амура

19:30 Баєр – Баварія

Зазначимо, що тур стартував вчора поєдинок між Аугсбургом та РБ Лейпциг, який завершився неочікуваним для "биків" результатом.