Арсенал Зінченка переміг Лестер та скоротив відставання від Ліверпуля

У суботу, 15 лютого, продовжився 25 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Ігровий день розпочався матчем лондонського Арсенала та Лестера. Поєдинок завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:0. Дубль до свого активу записав Мікель Меріно. Що стосується українця Олександра Зінченка, то він всю гру просидів на лаві запасних.

Також сьогодні відбудеться ще 6 матчів. Зокрема Борнмут разом з Іллею Забарним зіграє проти Саутгемптона, Брентфорд Ярмолюка в гостях зустрінеться з Вест Гемом, та Евертон Миколенка протистоятиме Крістал Пелесу.

Чемпіонат Англії – АПЛ

25 тур, 15 лютого

Лестер – Арсенал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 81 Меріно, 0:2 – 87 Меріно

17:00 Астон Вілла – Іпсвіч

17:00 Вест Гем – Брентфорд

17:00 Манчестер Сіті – Ньюкасл

17:00 Саутгемптон – Борнмут

17:00 Фулгем – Ноттінгем Форест

19:30 Крістал Пелас – Евертон

Наразі очолює турнірну таблицю Ліверпуль (57 балів). Другим йде Арсенал, що завдяки цій перемозі набрав 53 очка. Проте Ліверпуль в цьому турі ще зустрінеться з Вулвергемптоном, який бореться за виживання.

Зазначимо, що тур стартував вчора розгромною поразкою Челсі від Брайтона.