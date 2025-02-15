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Арсенал Зінченка переміг Лестер та скоротив відставання від Ліверпуля

Микола Дендак — 15 лютого 2025, 16:41
Арсенал Зінченка переміг Лестер та скоротив відставання від Ліверпуля

У суботу, 15 лютого, продовжився 25 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Ігровий день розпочався матчем лондонського Арсенала та Лестера. Поєдинок завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:0. Дубль до свого активу записав Мікель Меріно. Що стосується українця Олександра Зінченка, то він всю гру просидів на лаві запасних.

Також сьогодні відбудеться ще 6 матчів. Зокрема Борнмут разом з Іллею Забарним зіграє проти Саутгемптона, Брентфорд Ярмолюка в гостях зустрінеться з Вест Гемом, та Евертон Миколенка протистоятиме Крістал Пелесу.

Чемпіонат Англії – АПЛ
25 тур, 15 лютого

Лестер – Арсенал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 81 Меріно, 0:2 – 87 Меріно

  • 17:00 Астон Вілла – Іпсвіч
  • 17:00 Вест Гем – Брентфорд
  • 17:00 Манчестер Сіті – Ньюкасл
  • 17:00 Саутгемптон – Борнмут
  • 17:00 Фулгем – Ноттінгем Форест
  • 19:30 Крістал Пелас – Евертон

Наразі очолює турнірну таблицю Ліверпуль (57 балів). Другим йде Арсенал, що завдяки цій перемозі набрав 53 очка. Проте Ліверпуль в цьому турі ще зустрінеться з Вулвергемптоном, який бореться за виживання.

Зазначимо, що тур стартував вчора розгромною поразкою Челсі від Брайтона.

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