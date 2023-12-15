Тен Гаг: Відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.
Нідерландського наставника цитує Фабріціо Романо.
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"Чи підтримує мне клуб? Я відчуваю це, і вони мені це кажуть. Це добре, це нормально, але я зосереджений на процесі, на тому, щоб зробити цю команду кращою, щоб зробити кращими цих гравців", - сказав тен Гаг.
🚨🔴 Erik ten Hag when asked if he still as Manchester United backing: “I feel that, and they tell me that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023
“That’s fine, that’s ok, but I’m focusing on the process and making this team better, making these individuals better”. pic.twitter.com/DAahaY74So
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