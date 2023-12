Тен Гаг: Відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.

Нідерландського наставника цитує Фабріціо Романо.

🚨🔴 Erik ten Hag when asked if he still as Manchester United backing: “I feel that, and they tell me that”.



“That’s fine, that’s ok, but I’m focusing on the process and making this team better, making these individuals better”. pic.twitter.com/DAahaY74So