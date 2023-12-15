Тен Гаг: Відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.

Нідерландського наставника цитує Фабріціо Романо.

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"Чи підтримує мне клуб? Я відчуваю це, і вони мені це кажуть. Це добре, це нормально, але я зосереджений на процесі, на тому, щоб зробити цю команду кращою, щоб зробити кращими цих гравців", - сказав тен Гаг.