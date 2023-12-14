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Сікан - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Порту

Стали відомі оцінки гравців матчу
Сьогодні 08:25 352 0
Сікан - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Порту
#Порту, #Шахтар Донецьк

Джерело - sofascore.com.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Порту.

Найкращим у складі "гірників" за даними Sofascore став форвард Данило Сікан - він отримав 8,0 балів. У цій грі він забив 1 гол, xG склав 1,3, завдав 3 удари в площину, зробив 1 обведення, віддав 14 точних передач (74%), виграв 10 з 23 єдиноборств, заблокував 1 удар, зробив 1 відбір та 1 винос.

Найгіршим у Шахтарі був Валерій Бондар, у нього 5,5 балів.

Найкращим гравцем матчу став вінгер Порту Вендерсон Галено, в якого 2+2 за системою гол+пас та 9,8 бала.

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