Сікан - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Порту

Стали відомі оцінки гравців матчу

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Порту.

Найкращим у складі "гірників" за даними Sofascore став форвард Данило Сікан - він отримав 8,0 балів. У цій грі він забив 1 гол, xG склав 1,3, завдав 3 удари в площину, зробив 1 обведення, віддав 14 точних передач (74%), виграв 10 з 23 єдиноборств, заблокував 1 удар, зробив 1 відбір та 1 винос.

Найгіршим у Шахтарі був Валерій Бондар, у нього 5,5 балів.

Найкращим гравцем матчу став вінгер Порту Вендерсон Галено, в якого 2+2 за системою гол+пас та 9,8 бала.