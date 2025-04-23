НБА оштрафувала Едвардса за нецензурну лайку на адресу фанатів

Атакувальний захисник Міннесоти Ентоні Едвардс отримав штраф від НБА за нецензурну лайку на адресу вболівальників Лос-Анджелес Лейкерс під час першого матчу плейоф.

Про це повідомляє ESPN.

За свої емоції гравець має сплатити штраф у 50 000 доларів. Нагадаємо, тоді Едвардс вирішив захистити свого партнера по команді Руді Гобера від глузування з боку вболівальників суперників.

Під час перепалки з фанатами, гравець нагадав їм, що його партнер має 200-300 мільйонів доларів на своєму рахунку та додав, що в нього більший статевий орган, ніж у глядачів.

У сезоні-2024/25 Едвардс зіграв 79 матчів, в яких в середньому набирає 27.6 очок та виконує 5.7 підбирань.

Зазначимо, що напередодні визначились фіналісти плейоф чемпіонату України з баскетболу.