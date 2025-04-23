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Вінісіуса Жуніора можуть дискваліфікувати на тривалий строк

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 07:21
Вінісіуса Жуніора можуть дискваліфікувати на тривалий строк
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Зіркового нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора можуть дискваліфікувати на строк до двох років через конфлікт інтересів.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Бразильська компанія Tiberis Holding do Brasil подала скаргу до Слідчої палати дисциплінарного комітету ФІФА із відповідним проханням.

За даними позивача, футболіст через компанію ALL Agenciamento Esportivo брав участь у придбанні часток декількох футбольних клубів, при цьому все ще граючи на професійному рівні. 

На думку Tiberis, Вінісіус порушив статтю 20 Кодексу етики та статтю 22, які забороняють чинному футболісту володіти клубом, навіть у тому випадку, якщо конфлікт інтересів може бути лише ймовірним. Мова йде про такі команди як бразильський Атлетик та португальська Алверка. 

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Дискваліфікація – максимальна санкція, яку можна застосувати для Жуніора, але очікується, що ФІФА накладе на вінгера штраф та зобов'яже продати свої акції. 

Напередодні стало відомо, що Михайло Мудрик пройшов поліграф через його дискваліфікацію у справі про позитивну допінг-пробу. 

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