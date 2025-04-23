Плейоф НБА: Лейкерс переграли Міннесоту, Індіана знову здолала Мілуокі

У ніч з 22 на 23 квітня відбулась низка матчів в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс зрівняв рахунок у серії з Міннесотою, здолавши опонентів у напруженому поєдинку. Найкращим гравцем матчу став Лука Дончич, який приніс команді 31 очко.

Оклахома та Індіана збільшили рахунок у серії до 2:0, перегравши Мемфіс та Мілуокі відповідно.

НБА-2024/25 – плейоф

Другий матч, 23 квітня

Індіана – Мілуокі 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)

Оклахома – Мемфіс 118:99 (32:17, 38:25, 20:27, 28:20)

Лейкерс – Міннесота 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Зазначимо, що серія триває до чотирьох перемог однієї з команд та може розтягнутись на сім матчів.

Напередодні стало відомо, що НБА оштрафувала гравця Міннесоти за нецензурну лайку на адресу фанатів Лейкерс.