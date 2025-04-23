Гвардіола: Важко створювати багато моментів проти Астон Вілли
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про перемогу над Астон Віллой в матчі 34 туру АПЛ та відзначив декількох гравців своєї команди.
Слова фахівця наводить пресслужба "містян".
"Жеремі Доку завжди щось дає вболівальникам, він здатний змінювати хід матчу. У перший епізодах Мален вдало його тримав, тому він не зміг виконати свій маневр, але те що було наприкінці матчу – неймовірно. Він кращий у світі на стартових п'яти метрах.
Сьогодні грав Ковачич – він був блискучим. Кевін Де Брейне також видав неймовірну гру, але не зміг забити. Загалом, віддача гравців в команді на вищому рівні.
Ми не змогли створити багато моментів, але проти Астон Вілли це зробити дуже непросто. Вони грали дуже низьким блоком", – розповів Гвардіола.
Астон Вілла перервала свою серію з п'яти перемог та з 57 очками й посідає сьому сходинку в турнірній таблиці. У Сіті 61 заліковий бал та третє місце.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті вирішив позбутись влітку ще одного зіркового гравця.