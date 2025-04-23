Гвардіола: Важко створювати багато моментів проти Астон Вілли

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про перемогу над Астон Віллой в матчі 34 туру АПЛ та відзначив декількох гравців своєї команди.

Слова фахівця наводить пресслужба "містян".

"Жеремі Доку завжди щось дає вболівальникам, він здатний змінювати хід матчу. У перший епізодах Мален вдало його тримав, тому він не зміг виконати свій маневр, але те що було наприкінці матчу – неймовірно. Він кращий у світі на стартових п'яти метрах.



Сьогодні грав Ковачич – він був блискучим. Кевін Де Брейне також видав неймовірну гру, але не зміг забити. Загалом, віддача гравців в команді на вищому рівні.



Ми не змогли створити багато моментів, але проти Астон Вілли це зробити дуже непросто. Вони грали дуже низьким блоком", – розповів Гвардіола.