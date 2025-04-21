Наполі може поборотися з клубом АПЛ за Судакова

Один з лідерів італійської Серії А Наполі розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу Георгія Судакова.

Про це повідомляє портал GiveMeSport.

Керівництво неаполітанського клубу готове викласти 35 млн фунтів (45 млн доларів) після продажу одного з лідерів команди Хвічі Кварацхелії в ПСЖ.

Боротьбу за Георгія Судакова може скласти Брентфорд, який хоче підсилити склад у літнє трансферне вікно. Проте наразі команда, за яку виступає інший українець Єгор Ярмолюк, відстає від Наполі в боротьбі за півзахисника.

У коментарі виданню GMS генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, що наразі "гірники" ведуть переговори щодо переходу Судакова:

"Ми зараз ведемо переговори. Я не можу оголошувати суми, але я вірю, що ми закриємо цю угоду, і на хороших фінансових умовах. Якщо ми не завершимо угоду з Наполі, буде інший клуб. Я не хвилююся щодо укладення угоди по Судакову. Він один з найкращих у світі на своїй позиції.

Він може переїхати в Італію чи Англію. У нас є контакти. У нас є інтерес до нього. Так само було з Михайлом Мудриком. Якщо його не продадуть "сьогодні", то це станеться "завтра". Це лише питання часу".

У нинішньому сезоні Георгій Судаков взяв участь у 34 матчах Шахтаря в усіх турнірах. Він записав на свій рахунок 13 голів та 6 результативних передач.

Контракт хавбека з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 32 мільйони євро.

Нещодавно 22-річний півзахисник зізнався, що вважає італійську Серію А найкращим для себе варіантом для продовження кар'єри.