Ібрагімович став старшим радником власників Мілана

Ібрагімович повернувся у Мілан

Колишній форвард Мілана Златан Ібрагімович призначений операційним партнером та старшим радником RedBird Capital Partners - компанії, яка є власником клубу.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

"Ібра відіграватиме активну роль у спортивних та бізнесових операціях клубу та допоможе зміцнити культуру перемог Мілана. Його повноваження включатимуть розвиток гравців і високоефективні тренування, просування глобального бренду і комерційних інтересів Мілана, а також підтримку спеціальних проєктів стратегічного значення, включаючи новий стадіон клубу", - йдеться в заяві клубу.

42-річний швед 4 червня оголосив про завершення кар'єри. Мілан був його останнім клубом, у складі якого він два рази став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни.

Раніше Мілан поступився Аталанті.