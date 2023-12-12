Ібрагімович став старшим радником власників Мілана

Джерело - tribuna.com.
Колишній форвард Мілана Златан Ібрагімович призначений операційним партнером та старшим радником RedBird Capital Partners - компанії, яка є власником клубу.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
"Ібра відіграватиме активну роль у спортивних та бізнесових операціях клубу та допоможе зміцнити культуру перемог Мілана. Його повноваження включатимуть розвиток гравців і високоефективні тренування, просування глобального бренду і комерційних інтересів Мілана, а також підтримку спеціальних проєктів стратегічного значення, включаючи новий стадіон клубу", - йдеться в заяві клубу.
42-річний швед 4 червня оголосив про завершення кар'єри. Мілан був його останнім клубом, у складі якого він два рази став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни.
Раніше Мілан поступився Аталанті.