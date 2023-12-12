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Ібрагімович: ЗМІ пишуть дуже дурні речі про мене

Ексгравець - про спілкування зі ЗМІ
Сьогодні 18:39 179 0
Ібрагімович: ЗМІ пишуть дуже дурні речі про мене
#Златан Ібрагімович

Джерело - Piers Morgan Uncensored.

Колишній футболіст Аякса, Мілана, Інтера, Ювентуса, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інших клубів Златан Ібрагімович ледь не побив журналіста.

Про це сам ексгравець заявив у ток-шоу британського журналіста Пірса Морґана.

"Чи бив колись журналістів? Ні, але я був дуже близький до цього. Ніколи не робив так, бо знаю, що мені все це повернеться.

"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича

Яка новина в медіа розлютила найбільше? Вони засуджують мене через те, звідки я родом і як я виглядаю, мій стиль та те, як я показую свою любов. Я не показую свою любов обіймами. Я був дуже агресивним, коли був молодим. Так мене виростили. ЗМІ пишуть дуже дурні речі: що я виглядаю як дівчина, що я надто високий - це дуже неправильно. Я боровся, щоб вижити та стати успішним. Я робив максимум, а ці люди тягнуть мене вниз, але це все одно робить мене сильнішим і я лишаюся собою у будь-якій ситуації. Я завжди буду говорити те, що я думаю", - зазначив Ібрагімович.

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