Ібрагімович: ЗМІ пишуть дуже дурні речі про мене

Колишній футболіст Аякса, Мілана, Інтера, Ювентуса, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інших клубів Златан Ібрагімович ледь не побив журналіста.

Про це сам ексгравець заявив у ток-шоу британського журналіста Пірса Морґана.

"Чи бив колись журналістів? Ні, але я був дуже близький до цього. Ніколи не робив так, бо знаю, що мені все це повернеться.

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Яка новина в медіа розлютила найбільше? Вони засуджують мене через те, звідки я родом і як я виглядаю, мій стиль та те, як я показую свою любов. Я не показую свою любов обіймами. Я був дуже агресивним, коли був молодим. Так мене виростили. ЗМІ пишуть дуже дурні речі: що я виглядаю як дівчина, що я надто високий - це дуже неправильно. Я боровся, щоб вижити та стати успішним. Я робив максимум, а ці люди тягнуть мене вниз, але це все одно робить мене сильнішим і я лишаюся собою у будь-якій ситуації. Я завжди буду говорити те, що я думаю", - зазначив Ібрагімович.