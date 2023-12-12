Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:44 1764
Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 22:01 3356
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 21:49 13364
Арсенал Зінченка зіграв внічию з ПСВ: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:42 410
Шевченко: Прийняв пропозицію балотуватися у президенти УАФ
Сьогодні 19:26 295 1
Шевченка висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ
Сьогодні 18:53 181
Тоттенгем хоче придбати Циганкова
Сьогодні 17:10 731
Молодіжна збірна України розгромила збірну Естонії на ЧС у Дивізіоні IB
Сьогодні 16:55 410
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 16:24 58394 1
Арсенал зіграє з ПСВ, Реал – із Уніон Берлін у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:49 581
Прямі трансляції

Ібрагімович: Я не хотів страждати від наслідків своєї кар’єри

ЕКснападник прокоментував завершення кар'єри
Сьогодні 23:40 88 0
Ібрагімович: Я не хотів страждати від наслідків своєї кар’єри
#Златан Ібрагімович

Джерело - Piers Morgan Uncensored.

Колишній футболіст Аякса, Мілана, Інтера, Ювентуса, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інших клубів Златан Ібрагімович наприкінці кар'єри почувався недобре.

Про це сам ексгравець заявив у ток-шоу британського журналіста Пірса Морґана.

"Я завершив кар’єру лише три місяці тому. Рано чи пізно, я розумів, цей період настане. Вже наприкінці я почувався недобре і я мав би продовжувати напружувати себе саме фізично, але я вирішив, що хочу бути здоровим. 

"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича

Я не хотів страждати від наслідків своєї кар’єри, де я б кульгав або не міг би робити щось зі своїми хлопцями, тому я вирішив зупинитися і я вважаю, що зробив це у правильний момент. Якщо чесно, коли я бачу різних бомбардирів, я розумію, що я маю грати, адже я можу робити більше ніж вони", - зазначив Ібрагімович.

Коментарі ()
Популярне зараз
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 12025
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13364
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 22590
Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи Визначились 15 учасників плей-оф Ліги Європи 3356
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58394 1
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8708
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85921
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43981 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13848 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37414 3
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11168
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31885