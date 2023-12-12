Ібрагімович: Я не хотів страждати від наслідків своєї кар’єри

Колишній футболіст Аякса, Мілана, Інтера, Ювентуса, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та інших клубів Златан Ібрагімович наприкінці кар'єри почувався недобре.

Про це сам ексгравець заявив у ток-шоу британського журналіста Пірса Морґана.

"Я завершив кар’єру лише три місяці тому. Рано чи пізно, я розумів, цей період настане. Вже наприкінці я почувався недобре і я мав би продовжувати напружувати себе саме фізично, але я вирішив, що хочу бути здоровим.

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Я не хотів страждати від наслідків своєї кар’єри, де я б кульгав або не міг би робити щось зі своїми хлопцями, тому я вирішив зупинитися і я вважаю, що зробив це у правильний момент. Якщо чесно, коли я бачу різних бомбардирів, я розумію, що я маю грати, адже я можу робити більше ніж вони", - зазначив Ібрагімович.