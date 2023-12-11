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Недєлін: Фінансовий стан Металіста 1925 на достатньо високому рівні

Вчора 22:38 207 0
Недєлін: Фінансовий стан Металіста 1925 на достатньо високому рівні
#Металіст 1925

Джерело - Tribuna.com.

У Металіста 1925 немає проблем з фінансуванням.

Про це заявив виконавчий директор клубу Андрій Недєлін.

"Пошук тренера ведеться. Це не чутки. Він би не вівся лише в одному випадку – якби був не в.о. тренера, а головний тренер. З точки зору етики не можу називати прізвища кандидатів та розповсюджувати інформацію щодо шортлиста. Сьогодні фінансовий стан Металіста 1925 на достатньо високому рівні.

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Питання фінансування та виплат зарплат, офіційних платежів – вони взагалі не стоять. Відповідно, при такому фінансуванні не можна говорити про боротьбу за виживання чи стабілізацію ситуації у середині таблиці. Є ряд труднощі перед усіма чинними учасниками українського футболу в підписанні нових якісних гравців, кваліфікованого тренера.

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З-за кордону мало хто хоче до нас їхати, в Україні ринок сильно зжатий. Багато факторів, повторюся. Навіщо розвивати клуб, якщо не ставити максимальні цілі? Шукаємо все, щоб клуб рухався вперед великими кроками. Перш за все, кадровий потенціал", - сказав Недєлін.

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