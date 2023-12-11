Головне
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
Сьогодні 12:27 4752
Молодіжна збірна України перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні IB
Сьогодні 20:18 221
Судаков подорожчав на 3 млн євро, Сікан та Шапаренко втратили у вартості
Сьогодні 19:16 289
Світоліна стала «Поверненням року» за версією WTA
Сьогодні 18:33 225
Монзуль та Романов тимчасово відсторонені від роботи за помилку у матчі Шахтар – Верес
Сьогодні 18:19 582
Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ
Сьогодні 17:52 447
Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 517
Олександрія розгромила Металіст 1925 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:00 336
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:38 81888
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:33 1188
Прямі трансляції

Недєлін: Скрипник не підписував контракт з Металістом 1925

Сьогодні 21:52 173 0
Недєлін: Скрипник не підписував контракт з Металістом 1925

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін спростував інформацію про те, що команду очолить головний тренер Ворскли Віктор Скрипник.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"З приводу Скрипника неодноразово казав. Ця тема обговорювалася декілька тижнів. Люди завжди шукають якусь причино-наслідковий зв’язок у якихось моментах. Причиною пошуку тренера є сьогоднішні результати. Причиною пошуку тренера може бути прихід нових інвесторів, які амбіційні та ставлять перед собою високі цілі. Причин може бути дуже багато. Внаслідок чого з’являються якісь чутки.

Чутки станом на сьогодні, можна сказати, нічим не обґрунтовані. В деяких ЗМІ можемо прочитати, що "Металіст 1925" підписав контракт з Віктором Скрипником. Ні, це неправда. Якщо йдуть якісь перемовини, то вони у закритому режимі. Офіційна інформація щодо підписання тренерів чи гравців, першоджерело – це офіційний сайт. Треба все ж орієнтуватися на офіційний сайт клубу та на заяви офіційних осіб клубу.

Ні для кого не секрет, що бажання отримати висококваліфікованого фахівця в умовах, в яких сьогодні знаходиться український футбол, може бути максимальним. Ми не проти, щоб Скрипник очолив нашу команду. Але для цього повинні зійтися багато факторів. Якщо зійдуться, то я буду першим радіти. Але ви ж розумієте, що є багато "але". Принаймні сьогодні Скрипник – це тренер "Ворскли". Звідки береться та чи інша інформація – її важко коментувати. Ось така позиція", - сказав Недєлін.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін 3894
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 81888
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною 4752
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 16766
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 347940 6
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова 1718
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116736 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26955
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8895 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3107 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37404 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4344