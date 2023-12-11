Недєлін: Скрипник не підписував контракт з Металістом 1925

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін спростував інформацію про те, що команду очолить головний тренер Ворскли Віктор Скрипник.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"З приводу Скрипника неодноразово казав. Ця тема обговорювалася декілька тижнів. Люди завжди шукають якусь причино-наслідковий зв’язок у якихось моментах. Причиною пошуку тренера є сьогоднішні результати. Причиною пошуку тренера може бути прихід нових інвесторів, які амбіційні та ставлять перед собою високі цілі. Причин може бути дуже багато. Внаслідок чого з’являються якісь чутки.

Чутки станом на сьогодні, можна сказати, нічим не обґрунтовані. В деяких ЗМІ можемо прочитати, що "Металіст 1925" підписав контракт з Віктором Скрипником. Ні, це неправда. Якщо йдуть якісь перемовини, то вони у закритому режимі. Офіційна інформація щодо підписання тренерів чи гравців, першоджерело – це офіційний сайт. Треба все ж орієнтуватися на офіційний сайт клубу та на заяви офіційних осіб клубу.

Ні для кого не секрет, що бажання отримати висококваліфікованого фахівця в умовах, в яких сьогодні знаходиться український футбол, може бути максимальним. Ми не проти, щоб Скрипник очолив нашу команду. Але для цього повинні зійтися багато факторів. Якщо зійдуться, то я буду першим радіти. Але ви ж розумієте, що є багато "але". Принаймні сьогодні Скрипник – це тренер "Ворскли". Звідки береться та чи інша інформація – її важко коментувати. Ось така позиція", - сказав Недєлін.

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