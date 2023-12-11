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Металіст 1925 - Олександрія 0:3: огляд матчу УПЛ

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Металіст 1925 - Олександрія 0:3: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 поступився Олександрії.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 11 грудня

Металіст 1925 - Олександрія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Скорко, 0:2 - 75 Плакса, 0:3 - 83 Плакса

Попередження: Габелок (42), Жичиков (48), А.Ткачук (60) - Плакса (76), Сігеєв (82).

Вилучення: Жичиков (71, друге попередження).

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Є.Ткачук, Курило, Безуглий, Габелок, Арі Моура (Русин, 46), А.Ткачук, Мартинюк, Дмитренко, Борячук (Сидоров, 46).

Олександрія: Шевченко, Кравченко (Савченко, 57), Сігеєв (Ващенко, 87), Кулаков (Андрейчук, 80), Шулянський (Калітвінцев, 87), Кулаковський, Логінов, Плакса, Скорко, Джевані (Безерра, 57), Копина.

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