У Металіста 1925 вилучили зниклий автобус ФК Металіст у процесі справи про банкрутство

Джерело - Yurchenko Yuriy and partners.

Згідно зі судовим рішенням про розшук транспортних засобів ПАТ "ФК "Металіст" проведено відповідні дії, за результатами яких із допомогою поліції вилучено автобус із користування ФК "Металіст 1925" на користь ПАТ "ФК "Металіст" у процесі справи про банкрутство.

Автобус супроводжується на штрафмайданчик в очікуванні на його подальшу реалізацію через торги задля погашення боргів ФК "Металіст" перед кредиторами, серед яких є футболісти.

Champion.com.ua для роз'яснення ситуації звернувся за коментарем до спортивного юриста Юрія Юрченка.

"Автобус ФК "Металіст", який не могли знайти 3 роки, ми знайшли за 2-3 кліки …! Він перебуває в розшуку і мав бути давно виставлений на продаж для погашення боргів. Допомагаємо поліції з розшуком. Закон таки працює, хоч інколи йому потрібно допомагати. ФК "Металіст 1925" фактично користувався весь цей час автобусом, який є власністю ПАТ "ФК "Металіст", що перебуває в процесі банкрутства", - зазначив Юрченко.

Як стало відомо нашому сайту, автобус знаходився в оренді Металіста 1925 від органа, який розпоряджався майном, арештованим у ФК "Металіст". Його орендували ще на початку існування клубу - тоді він був у неробочому стані.

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