Луческу не очолить Ліон

Джерело - Чемпіон.
Колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу, якого останнім часом низка ЗМІ сватала в коучі Ліона, не очолить французьку команду.
Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.
Новим головним тренером ткачів стане 63-річний Хорхе Сампаолі. Нині цей фахівець близький до того, аби отримати зазначену посаду.
У вересні цього року Сампаолі був звільнений із Фламенгу, після чого залишається без роботи.
Мірча Луческу днями відмовився коментувати чутки про призначення у Ліон, пославшись на застуду.
Jorge Sampaoli está cerca de ser el entrenador de @OL. pic.twitter.com/1codLsMPzx— Gastón Edul (@gastonedul) December 8, 2023