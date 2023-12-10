Луческу не очолить Ліон

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу, якого останнім часом низка ЗМІ сватала в коучі Ліона, не очолить французьку команду.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Новим головним тренером ткачів стане 63-річний Хорхе Сампаолі. Нині цей фахівець близький до того, аби отримати зазначену посаду.

У вересні цього року Сампаолі був звільнений із Фламенгу, після чого залишається без роботи.

Мірча Луческу днями відмовився коментувати чутки про призначення у Ліон, пославшись на застуду.