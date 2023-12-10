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Луческу не очолить Ліон

Сьогодні 21:25 115 0
Луческу не очолить Ліон
#Ліон

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу, якого останнім часом низка ЗМІ сватала в коучі Ліона, не очолить французьку команду.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Новим головним тренером ткачів стане 63-річний Хорхе Сампаолі. Нині цей фахівець близький до того, аби отримати зазначену посаду.

У вересні цього року Сампаолі був звільнений із Фламенгу, після чого залишається без роботи.

Мірча Луческу днями відмовився коментувати чутки про призначення у Ліон, пославшись на застуду.

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