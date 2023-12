Левченко: Ганьба МОК. Час бойкотувати Олімпіаду

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

Absolutely shameful decision of @iocmedia to let russian and belorussian athletes to compete in the Olympics. Shame on you. Time to boycott the Olympics. https://t.co/VQPvKbIQOS