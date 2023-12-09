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Левченко: Ганьба МОК. Час бойкотувати Олімпіаду

Сьогодні 15:41 91 0
Левченко: Ганьба МОК. Час бойкотувати Олімпіаду
#Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Абсолютно ганебне рішення МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді. Ганьба вам. Час бойкотувати Олімпіаду", - написав Левченко.

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