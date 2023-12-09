Левченко: Ганьба МОК. Час бойкотувати Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Абсолютно ганебне рішення МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді. Ганьба вам. Час бойкотувати Олімпіаду", - написав Левченко.

Absolutely shameful decision of @iocmedia to let russian and belorussian athletes to compete in the Olympics. Shame on you. Time to boycott the Olympics. https://t.co/VQPvKbIQOS — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 8, 2023

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