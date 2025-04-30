У стилі Мессі: Ямал відзначився ефектним голом у ворота Інтера

Вінгер Барселони Ламін Ямал відзначився голом у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

17-річний гравець увірвався у штрафну суперника та пробив у дальній кут воріт Зоммера, м'яч влучивши у стійку залетів у сітку воріт.

Ямал відзначився голом у своєму 100-му матчі за Барселону. Наразі в його активі 22 м'ячі та 33 асисти.

Зазначимо, що участь Ламіна у грі була під питанням. Він зазнав ушкодження на розминці та за повідомленням іспанських ЗМІ мав пропустити матч.

Раніше повідомлялося, що Інтер забив найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів.