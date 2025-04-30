Лівий берег – Карпати: де дивитися матч-відкриття 27 туру УПЛ

Львівські Карпати завітають до столичного Лівого берега в матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 2 травня, на арені Лівого берега в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Карпати наразі борються за єврокубки. Підопічні Владислава Лупашка за 26 матчів набрали 40 балів та наразі посідають 5 сходинку. До четвертого Полісся – 3 пункти. Минулого тижня Карпати втратили бали в матчі з Оболонню.

Лівий берег навпаки, бореться за виживання. Наразі команда посідає 14 місце (зона перехідних матчів), маючи в активі 23 очка. До рятівної 12 сходинки – 2 пункти. Минулого тижня Лівий берег програв Зорі.