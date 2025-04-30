Йдемо вперед: Христич – про збереження місця в дивізіоні ІА

Головний тренер збірної України Дмитро Христич оцінив другу перемогу команди на чемпіонаті світу-2025.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

Фахівець виділив зібраність команди впродовж всього матчу проти Румунії (4:0).

Також тренер відреагував на збереження прописки в дивізіоні IA на наступний сезон. Проте відмовився оцінювати шанси команди на вихід в елітний дивізіон.

"Є відчуття, що ми вже щось зробили, але все одно, попереду два матчі проти команд у цьому складному дивізіоні, де ніхто не знає, на кого ставити. Тож ми ні на чому не зупиняємося, йдемо вперед і готуємося до наступних матчів.

Боротьба за еліту? Я ще не оцінював таблицю. Це дуже цікава, незрозуміла група, в якій кожен матч може перевернути все з ніг на голову", – розповів Христич.