Йдемо вперед: Христич – про збереження місця в дивізіоні ІА
Головний тренер збірної України Дмитро Христич оцінив другу перемогу команди на чемпіонаті світу-2025.
Цитує наставника Суспільне Спорт.
Фахівець виділив зібраність команди впродовж всього матчу проти Румунії (4:0).
"Нескладна гра? Це здалося так збоку. Але ми навряд чи здивовані. Готувалися, прагнули до цієї мети і зробили все, щоб вона справдилася. Наша команда зіграла майже увесь матч дуже зібрано. І якщо в інших матчах були 5-7-10 хвилин якогось провалу, то тут такого не було. Так, були якісь зміни, коли [румуни] запирали нас у нашій зоні, але ми все одно зіграли на одному, високому рівні", – розповів він.
Також тренер відреагував на збереження прописки в дивізіоні IA на наступний сезон. Проте відмовився оцінювати шанси команди на вихід в елітний дивізіон.
"Є відчуття, що ми вже щось зробили, але все одно, попереду два матчі проти команд у цьому складному дивізіоні, де ніхто не знає, на кого ставити. Тож ми ні на чому не зупиняємося, йдемо вперед і готуємося до наступних матчів.
Боротьба за еліту? Я ще не оцінював таблицю. Це дуже цікава, незрозуміла група, в якій кожен матч може перевернути все з ніг на голову", – розповів Христич.
Збірна України після перемоги над румунами посідає друге місце, випереджаючи за додатковими показниками Велику Британію та Польщу.