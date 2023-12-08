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Пономарьов: Готуємось до серйозного поєдинку з Ворсклою

Віталій Пономарьов прокоментував матч проти Ворскли
Сьогодні 14:55 168 0
Пономарьов: Готуємось до серйозного поєдинку з Ворсклою
#Рух Львів, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcruhlviv.com.

Рух готується до  серйозного поєдинку проти Ворскли у 17 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов.

"Ми готуємось до серйозного поєдинку і розбираємо гру Ворскли. Полтавці – хороша команда, яка на початку сезону представляла Україну в єврокубках. Тоді, мабуть, їм було складно як у плані фізичної підготовки, так і з інших об’єктивних обставин, тому вони ще не були на піку своєї форми. Втім зараз наш суперник набрав хід – у попередньому турі Ворскла перемогла Дніпро-1 і загалом команда демонструє якісні результати. Це буде непростий матч для нас. 

Проте для нас кожна гра важлива і необхідно, аби Рух дотримувався своїх ідей та діяв на полі з позиції сили, грав в агресивний футбол. Не всі матчі вдалося провести стабільно на хорошому рівні, було кілька провальних поєдинків, але це – закономірний процес під час формування команди. Водночас вистачало і цікавих та якісних поєдинків у виконанні нашої команди і помітно, що гравці прогресують.

Молодь не завжди стабільна, втім ці невдачі є хорошим уроком для них. І гравці, і тренерський штаб роблять висновки після кожного поєдинку і намагаємось зробити так, аби не повторювати їх у майбутньому. Головне, аби хлопці вчасно це усвідомили, проводили правильний аналіз своїх дій і професійно ставились до своїх обов’язків", - сказав Пономарьов.

Матч Ворскла - Рух відбудеться 10 грудня. Початок о 13:00.

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