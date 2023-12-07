Захиснику Ліверпуля Жоелю Матіпу діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна.

Про це заявив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"У Матіпа розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна. На жаль, це те, що було зрозуміло з першої секунди. Все виглядало саме так. Дуже шкода. У Мак Аллістера був поріз. Рану перев’язали, очевидно, що це було боляче, але він міг грати. Потім йому наклали шви, вони затягнулися, і Алексіс уже не міг рухатись. Подивимося, скільки часу займе відновлення. Сподіваюся, не надто довго". – сказав Клопп.