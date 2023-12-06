Петі порекомендував Почеттіно використовувати Мудрика у центрі атаки

Тренерський штаб Челсі повиний змінити позицію Михайлу Мудрику на полі.

Про це розповів ексгравець Челсі Еммануель Петі.

"Мудрик іноді виглядає нервовим, коли бере м'яч і намагається атакувати гравців суперника. Він також не виглядає впевнено з погляду своїх рухів та взаємодії з товаришами по нападу. Втім, гадаю, у нього все вийде.

Я дивився матч Брайтона (3:2) і мені було цікаво, чому його ставлять лівим вінгером, а не під нападником.

Я думаю, що він має здібності, бачення та індивідуальність, щоб брати м'яч і просувати його. На місці Почеттіно я б використовував Мудрика в центрі атаки", - сказав Петі.