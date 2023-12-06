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Пірло: Мав угоду з Реалом після ЧС-2006

Пірло міг стати гравцем Реала
Сьогодні 18:30 200 0
Пірло: Мав угоду з Реалом після ЧС-2006
#Мілан, #Реал Мадрид, #Андреа Пірло

Джерело - football.ua.

Колишній гравець збірної Італії Андреа Пірло поділився міг перейти з Мілана у Реал у 2006 році.

Про це розповів сам ексфутболіст.

"Тоді якраз закінчився ЧС-2006, був хаос через кальчополі. Був шанс, що Мілан вилетить у Серію Б, а Капелло тоді очолив Реал. Говорив з ним та директорами, у нас була угода.

Коли приїхав на передсезонну підготовку "Мілана", нам сказали, що гратимемо у Серії А, але стартуємо без певного числа очок. Я не був впевненим, бо вирішив перейти у Реал. Але коли прибув на базу Мілана, зустрів Галліані та свого агента. Ми вирішили продовжити пригоду.

Галліані поклав контракт на стіл і сказав нам записати туди цифри. Через кілька днів угоду було укладено", - сказав Пірло 

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