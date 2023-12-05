Інтер працює над новим контрактом для Мхітаряна

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян близький до підписання нового контракту.

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Інтера працює над новою угодою для півзахисника Генріха Мхітаряна.

Про це розповів спортивний директор клубу П'єро Аузіліо.

"Ми хочемо продовжити нашу співпрацю. Ми прискорюємо процес ведення переговорів із Генріхом", — відзначив Аузіліо.

Інтер підписав Мхітаряна вільним агентом влітку минулого року. Чинний контракт 34-річного вірменського хавбека розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Мхітарян провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Раніше Інтер розгромив Наполі.