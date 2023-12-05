Інтер працює над новим контрактом для Мхітаряна

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Інтера працює над новою угодою для півзахисника Генріха Мхітаряна.
Про це розповів спортивний директор клубу П'єро Аузіліо.
"Ми хочемо продовжити нашу співпрацю. Ми прискорюємо процес ведення переговорів із Генріхом", — відзначив Аузіліо.
Інтер підписав Мхітаряна вільним агентом влітку минулого року. Чинний контракт 34-річного вірменського хавбека розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону Мхітарян провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.
Раніше Інтер розгромив Наполі.