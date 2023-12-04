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Пономарьов пояснив нічию із Зорею

Віталій Пономарьов прокоментував матч 16-го туру УПЛ із Зорею
Сьогодні 17:20 220 0
Пономарьов пояснив нічию із Зорею
#Рух Львів, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcruhlviv.com.

Руху не вистачило досвіду та майстерності у матчі проти Зорі.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Це була рівна гра. На такому полі команди дуже багато боролись. Як Рух, так і Зоря мали моменти, аби забити гол і перемогти, тому такий результат закономірний. Деякі футболісти в окремих епізодах грають на рівні юнацької команди – потрібно адаптуватись до дорослого футболу і його умов. Нам є над чим працювати.

Климчука не було у заявці через травму. Щодо решти гравців, які вийшли у старті, то у нас є обойма з приблизно 20 гравців і ми обираємо склад виходячи з форми футболістів та конкретного суперника. Мабуть, не вистачило класу, аби реалізувати свої моменти.

Зоря – якісна команда з хорошими футболістами. За своїм потенціалом луганці мають бути у першій п’ятірці чемпіонату. Тоді як нашим футболістам інколи не вистачає досвіду та майстерності, зокрема і сьогодні. На початку гри було багато браку в діях гравців, який вони допускали у простих ситуаціях. Але їм є куди прогресувати, тому на них чекає багато роботи, а тренерський штаб докладе всіх зусиль, аби допомогти їм у цьому.

У команді зібрані професіонали, які мають професійно ставитись до своїх обов’язків – працювати від першого матчу на зборах і до останньої гри у турнірі. Ніхто зараз не думає про відпустку, бо попереду ще матч проти Ворскли. Зараз всі думки саме про цей наступний поєдинок", - сказав Пономарьов.

Раніше Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ.

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