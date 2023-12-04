Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря та Рух зіграли внічию в межах 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 4 грудня
Зоря - Рух 0:0
Склади команд:
Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль, Кирюханцев, Мишньов, Чурко, Нагнойний (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 60), Алефіренко (Жан, 82), Герреро
Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Дришлюк, Мічін, Венделл
Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Сапуга, Плюман (Підгурський, 80), Пастух, Квасниця, Руніч (Соломон, 70), Карабін (Федор, 70)
Запасні: Герета, Паньків, Непейпієв, Лях, Альваренга, Едсон, Мисик, Довгий, Холод
Попередження: Рунич 33, Нагнойний 65, Герреро 90+1
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