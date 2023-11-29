У футболі можуть протестувати вилучення на 10 хвилин за тактичні фоли

Тестування розпочнеться вже у наступному сезоні

Джерело - The Telegraph.

Міжнародна рада футболу планує тестування змін у правилах футболу.

Про це повідомляє The Telegraph.

В організації схвалили перевірку двох правил. Перше з них передбачає, що гравець буде вилучатись на 10 хвилин за тактичний фол, який зриває небезпечну атаку суперника, але водночас є недостатнім для вилучення.

Буде також випробувано ще одне правило. Згідно з ним, тільки капітани команд матимуть право спілкуватись з арбітром про його рішення.

Тестування розпочнеться вже у наступному сезоні. Можливо правило випробують в елітних турнірах, зокрема в АПЛ.

Нагадаємо, ВАР може почати переглядати жовті картки, кутові та штрафні.

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