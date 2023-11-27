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ВАР може почати переглядати жовті картки, кутові та штрафні

Завтра відбудеться засідання Міжнародної футбольної асоціації
Сьогодні 23:16 171 0
ВАР може почати переглядати жовті картки, кутові та штрафні
#VAR

Джерело - The Times.

Повноваження системи ВАР можуть розширитися.

Про це повідомляє The Times.

Завтра, 28 листопада, відбудеться засідання Міжнародної футбольної асоціації, на якій обговорять ідею розширення повноважень ВАР, зокрема перегляд рішень арбітра щодо других жовтих карток та стандартних положень.

  Актуально: Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України

При цьому потенційні зміни викликають побоювання, що це нововведення призведе до збільшення кількості затримок у матчах.

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