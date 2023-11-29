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Голанд встановив рекорд Ліги чемпіонів

Черговий рекорд від норвезького нападника
Сьогодні 13:29 331 0
Голанд встановив рекорд Ліги чемпіонів
Фото - Getty Images
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі Ліги чемпіонів з Лейпцигом забив свій 40-й гол у турнірі.

Про це повідомляє Squawka.

Норвежець став наймолодшим гравцем, який досяг цієї позначки. 40-й гол у ЛЧ він забив у віці 23 років та 130 днів.

Такого результату Голанд досяг за 35 матчів. Це також є новим рекордом турніру.

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