Голанд встановив рекорд Ліги чемпіонів

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі Ліги чемпіонів з Лейпцигом забив свій 40-й гол у турнірі.

Про це повідомляє Squawka.

Норвежець став наймолодшим гравцем, який досяг цієї позначки. 40-й гол у ЛЧ він забив у віці 23 років та 130 днів.

Такого результату Голанд досяг за 35 матчів. Це також є новим рекордом турніру.

Erling Haaland has reached 40 Champions League goals in fewer appearances (35) and at a younger age (23y 130d) than any other player in the competition’s history. 🤖#UCL pic.twitter.com/rcLZ0gr4H4