Зубков: Дуже важлива перемога для Шахтаря

Шахтар мав шанси забитий другий гол у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Антверпена.

Про це розповів вінгер "гірників" Олександр Зубков.

"Матч – супер, атмосфера – супер. Дуже важлива перемога, ми можемо продовжувати боротьбу за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Тому дуже хороші емоції. Будемо готуватися до останнього матчу.

Ми перший тайм провели дуже. Можливо, десь у другому таймі грали за результатом. Але були хороші контратаки, могли забивати і другий, і другий гол. Хороша перемога, рухаємось далі.

Що не вдалось? Можливо, трохи нервували. Можливо, трохи газон заважав – не дуже хорошої якості. Не знаю, головне – перемога, рухаємось далі", - розповів Зубков.