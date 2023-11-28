УЄФА визначила найкращого гравця матчу Шахтар - Антверпен

Гравцем матчу 5 туру Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен (1:0) УЄФА визнала вінгера гірників Олександра Зубкова.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

З його передачі на 12-й хвилині Микола Матвієнко забив переможний гол.

"Він створював загрозу протягом всього матчу, зіграв відмінно в технічному плані, гарно контролював ситуацію на полі. Допомагав захисникам, був креативним, займав хороші позиції між лініями. Він наполегливо працював, коли був без м’яча, дисципліновано діяв у формації команди. Завжди створював небезпеку при стандартах", - йдеться в описі УЄФА.