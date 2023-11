Анчелотті: Вибачте, я не буду розмовляти про своє майбутнє

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відмовився коментувати чутки про продовження контракту з королівським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода італійського фахівця з Реалом діє до кінця сезону 2023/24. Раніше повідомлялося, що його кандидатуру влітку 2024 року розглядатиме англійський Манчестер Юнайтед.

В цьому розіграші чемпіонату Іспанії Реал Мадрид очолює турнірну таблицю після 14 зіграних турів. В активі вершкових 35 набраних очок.

🚨⚪️ Ancelotti when asked about new deal at Real Madrid: “I don’t speak about my future, sorry”.



“Do I wanna stay? I don’t speak about it. I will give you an opportunity to ask me another question”. pic.twitter.com/KevdFGhytD