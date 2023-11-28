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Анчелотті: Вибачте, я не буду розмовляти про своє майбутнє

Сьогодні 17:56 186 0
Анчелотті: Вибачте, я не буду розмовляти про своє майбутнє
Фото Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відмовився коментувати чутки про продовження контракту з королівським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вибачте, я не буду розмовляти про своє майбутнє. Чи хочу я залишитися? Я не буду говорити про це. Я дам Вам (прим. - журналісту) можливість задати інше питання", - заявив Анчелотті.

Чинна угода італійського фахівця з Реалом діє до кінця сезону 2023/24. Раніше повідомлялося, що його кандидатуру влітку 2024 року розглядатиме англійський Манчестер Юнайтед.

В цьому розіграші чемпіонату Іспанії Реал Мадрид очолює турнірну таблицю після 14 зіграних турів. В активі вершкових 35 набраних очок.

Раніше повідомлялося, що гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна.

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