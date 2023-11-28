Гравці Реала незадоволені рішенням Анчелотті щодо Луніна

Андрій Лунін заслужив місце у стартовому складі

Гравці Реала незадоволені тим, що головний тренер Карло Анчелотті планує повернути в основу Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє Relevo.

Футболісти Реала відреагували на слова Карло Анчелотті щодо конкуренції між Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою.

Партнери Луніна по команді дуже поважають його і вважають, що він заслужив місце в основі, добре проявивши себе в той час, як йому надавали шанси. Футболісти "вершкових" вважають заяву Анчелотті недоречною і не розуміють її.

Також зазначається, що керівництво Реала зрозуміє Андрія, якщо він захоче піти після завершення цього сезону.

Раніше Анчелотті анонсував повернення Аррісабалаги.

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