Металіст розірвав контракт із бразильським півзахисником

Хавбек продовжить кар'єру в іншому клубі

Металіст та центральний півзахисник Віктор Ян домовилися про розірвання контракту, який мав діяти до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє Sport.ua.

22-річний Віктор Ян приєднався до Металіста у липні цього року, перебравшись до України з Куяби. У складі жовто-синіх він провів 5 матчів у Першій лізі (двічі з'являвся на полі з перших хвилин, ще тричі виходив на заміну), але результативними діями не відзначився.

Металіст за підсумками першого етапу чемпіонату Першої ліги набрав 14 очок і посів 9-те місце у групі А. Навесні команда Андрія Аніщенка стартує у групі вибування

Нагадаємо, ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.