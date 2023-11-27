Емполі - Сассуоло 3:4: огляд матчу

Огляд матчу Емполі - Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру італійської Серії А Емполі вдома поступився Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А

13 тур, 26 листопада

Емполі - Сассуоло 3:4 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Капуто, 1:1 - 9 Пінамонті, 1:2 - 20 Енріке, 2:2 - 25 Фацціні, 2:3 - 66 Берарді (пен), 3:3 - 86 Вінья (авт), 3:4 - 90+2 Берарді

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на заміну на 70-ій хвилині та забив гол. Але пізніше Ліга прийняла рішення, що там був автогол.

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