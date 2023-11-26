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Коваленко забив за Емполі в другому матчі Серії А поспіль

Сьогодні 18:01 Андрій Твердохліб 243 0
Коваленко забив за Емполі в другому матчі Серії А поспіль

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко забив у ворота Сассуоло в 13 турі Серії А.

Українець вийшов на поле на 70-й хвилини, замінивши Фацціні, а на 86-й, здавалося, забив рятівний гол, зрівнявши рахунок (3:3). Проте Сассуоло зусиллями Берарді на другій доданій хвилині вирвали перемогу - 3:4.

У 12 турі Коваленко фантастичним ударом приніс перемогу Емполі в гостях над Наполі.

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