Невілл назвав наступного чемпіона АПЛ

Арсенал стане переможцем сезону 2023/24 в АПЛ.

Про це розповів колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"Думаю, що Арсенал може виграти лігу в цьому сезоні. Попри те, що вони почали повільно, футбол прийде, той футбол, який ми бачили від них у минулому сезоні.

Той факт, що вони почали трохи повільніше, я ніколи не вважаю поганим, вони трохи позаду лідерів. Мене турбує в Арсеналі центральний нападник, мені подобаються Габріел Жезус і Едді Нкетіа, але для мене вони – номер два і три, їм потрібен номер один.

Але я думаю, що коли прийде футбол, а він може прийти після Різдва, у березні, що є підходящим часом, вони можуть стати протилежністю минулого сезону – трохи повільний початок і сильніше завершення", – сказав Невілл.