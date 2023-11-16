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Невілл назвав наступного чемпіона АПЛ

Гарі Невілл прокоментував боротьбу за чемпіонство в АПЛ
Сьогодні 15:25 207 0
Невілл назвав наступного чемпіона АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гарі Невілл

Джерело - sport.ua.

Арсенал стане переможцем сезону 2023/24 в АПЛ.

Про це розповів колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"Думаю, що Арсенал може виграти лігу в цьому сезоні. Попри те, що вони почали повільно, футбол прийде, той футбол, який ми бачили від них у минулому сезоні.

Той факт, що вони почали трохи повільніше, я ніколи не вважаю поганим, вони трохи позаду лідерів. Мене турбує в Арсеналі центральний нападник, мені подобаються Габріел Жезус і Едді Нкетіа, але для мене вони – номер два і три, їм потрібен номер один.

Але я думаю, що коли прийде футбол, а він може прийти після Різдва, у березні, що є підходящим часом, вони можуть стати протилежністю минулого сезону – трохи повільний початок і сильніше завершення", – сказав Невілл.

Раніше повідомлялося, що Арсенал не планує продавати Ківьора попри інтерес Роми та Мілана.

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