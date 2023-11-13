Осімхен: Сказав саудитам: "Ні, хлопці. Я залишаюся в Наполі"

Нападник Наполі Віктор Осімхен відмовився від пропозиції саудівського Аль-Хілаля.

Про це нігерієць розповів порталу The Obi One Podcast

"Чесно кажучи, минулого літа я навіть не думав про відхід з Наполі, тому що клуб хотів зберегти мене. Але коли надійшла пропозиція з Саудівської Аравії... Вона була величезною. Від неї було важко відмовитися.

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Пропозиція від Аль-Хілаля була божевіллям. Щоразу, коли я відмовлявся, вони збільшували пропозицію знову і знову! Я думав: "Вау!". Це могло змінити моє життя, вони не здавалися. Але я сказав: "Ні, хлопці. Я залишаюся", – розповів Осімхен.