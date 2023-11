Осімхен: Сказав саудитам: "Ні, хлопці. Я залишаюся в Наполі"

Нападник Наполі Віктор Осімхен відмовився від пропозиції саудівського Аль-Хілаля.

Про це нігерієць розповів порталу The Obi One Podcast

🇳🇬 Victor Osimhen: “I’ve to be honest, I never thought of leaving last summer as Napoli wanted to keep me”.



“But when the offer from Saudi came in, it was a huge one. Big one… it was difficult to reject” 🇸🇦



“I spoke to Napoli and I decided to stay”, told @obionepodcast. pic.twitter.com/ckzsK5Bu3K