Осімхен: Сказав саудитам: "Ні, хлопці. Я залишаюся в Наполі"

Джерело - Чемпіон.
Нападник Наполі Віктор Осімхен відмовився від пропозиції саудівського Аль-Хілаля.
Про це нігерієць розповів порталу The Obi One Podcast
"Чесно кажучи, минулого літа я навіть не думав про відхід з Наполі, тому що клуб хотів зберегти мене. Але коли надійшла пропозиція з Саудівської Аравії... Вона була величезною. Від неї було важко відмовитися.
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Пропозиція від Аль-Хілаля була божевіллям. Щоразу, коли я відмовлявся, вони збільшували пропозицію знову і знову! Я думав: "Вау!". Це могло змінити моє життя, вони не здавалися. Але я сказав: "Ні, хлопці. Я залишаюся", – розповів Осімхен.
🇳🇬 Victor Osimhen: “I’ve to be honest, I never thought of leaving last summer as Napoli wanted to keep me”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023
“But when the offer from Saudi came in, it was a huge one. Big one… it was difficult to reject” 🇸🇦
“I spoke to Napoli and I decided to stay”, told @obionepodcast. pic.twitter.com/ckzsK5Bu3K
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