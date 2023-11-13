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Наполі знайшов нового головного тренера

У Наполі зміниться головний тренер
Сьогодні 08:52 504 0
Наполі знайшов нового головного тренера
#Наполі, #Ігор Тудор, #Руді Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс знайшов заміну головному тренеру команди Руді Гарсії.

Про це повідомляє Маттео Моретто

У рамках 12-го туру чемпіонату Італії Наполі поступився Емполі через забитий гол Віктора Коваленка. Цей матч став останнім для Руді Гарсії на чолі партенопейців. 

Чинного чемпіона Італії має очолити Ігор Тудор. Хорват стане головним тренером Наполі вже завтра, 13 листопада, якщо сторонам вдасться вирішити фінансовий бік питання.

Зазначимо, що французький фахівець пропрацював у стані "блакитних" менше половини сезону.  Гарсія провів на посаді керманича італійської команди 16 матчів, перемігши у 8 із них, чотири рази зігравши внічию і чотири рази програвши.

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